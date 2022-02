Viajó 10 mil kilómetros desde Italia hasta Argentina, dejando a su marido y a su madre para cumplir su sueño, reunirse con el hombre a quien conoció en Tinder y que la había enamorado. Lo único que da a conocer ella es su nombre, Julia, quien no quiso brindar más datos: ni su edad, ni su apellido, ni su rostro. Él es Jorge, tampoco se sabe más, sin embargo, la mujer dice que él es “el amor de su vida”.

El primer contacto ocurrió hace casi cinco años, mientras él estaba de viaje en Italia. “Ambos coincidimos en Tinder y comenzamos a hablar. No tuvimos tiempo para vernos allá porque él se tenía que volver a su país. Y yo estaba con otros inconvenientes”, contó la mujer a TN.

Luego de ese primer contacto, ambos decidieron mantener un vínculo virtual mediante Facebook. En aquel entonces, Julia estaba en pareja y, por eso, no le dio su WhatsApp para evitar que su marido descubriera esa relación.

“Sabía lo que dejaba en Italia: una familia casi desesperada por mi ausencia, una madre grande y un hombre con quien convivo aunque estemos separados”, relató.

Julia sentía una conexión muy especial con Jorge. Cuando hablaba con él, sentía que sería una aventura difícil, pero también sentía que era el momento de dar el paso y comenzar una nueva vida.

“Yo me enamoré de él, me arrimé muchísimo por la falta de afecto que tenía en mi casa, en mi familia. Porque aunque ellos me amaban no sabían darme lo que verdaderamente necesitaba. Él sí: con palabras, bromas, cariño, me dio el afecto que yo buscaba”, afirmó en diálogo con el sitio.

El mensaje de Jorge fue claro: “Vení, yo te espero en Buenos Aires”. Ella reunió a su familia y les contó su decisión: “Me voy a vivir a Argentina. No hay vuelta atrás”.

“Él es mucho más grande que yo, pero nunca me importó. Porque con la fuerza del amor se puede superar todo. Y siempre fue un sostén que justamente me incitó a superarme, vencer los miedos”, explicó Julia al sitio.

“Me llamaba mi amor, me decía que estaba enamorado. Apenas lo vi le dije lo que sentía, estaba muy feliz de poder hacerlo. Le expresé que tan solo mirándolo se me llenaban los ojos de amor. Y que lo que sentía desde lejos era verdadero y real. Muy fuerte”, recordó.

Sin embargo, él no le correspondió de la misma manera, la mujer contó que: “con toda la tranquilidad del mundo me dijo que él no siente eso por mí. Que me ve como una amiga, que siente ternura, pero no amor ni pasión. Y a mí me sucede todo lo contrario”.

Llorando, continuó su testimonio. “Me llamaba mi amor, me decía que estaba enamorado. Pero ahora que estoy acá me dice todo esto. La verdad es que estoy desesperada, destruida. No sé cómo voy a seguir viviendo”.

Su pasaje de regreso a Italia ya está comprado para finales de marzo. “Hubiese querido quedarme mucho más tiempo, pero ahora me siento perdida del todo. En Italia no tengo al amor de mi vida, lo tengo acá, pero ahora dice que no me ama... Siempre le dije que solo quería un día a su lado para darle un abrazo. Y en este momento no tengo nada”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO:

Adolfo Aguilar sobre polémica con la cinta "La paisana Jacinta" (Video: El Comercio)