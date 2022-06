Una joven de Colombia se fue de vacaciones con su novio. Al regresar a su hogar, descubrió que su familia la había echado. “¿Y ahora?”, escribió, la usuaria María Camila, cuyo video se viralizó en TikTok con más de 9 millones de reproducciones.

“Yo bien tranquila en la playa con mi novio… llego a mi casa y me tienen toda la ropa en bolsas de basura”, señaló la chica, mientras muestra un breve clip donde se le puede ver junto a su pareja disfrutando del mar.

“P*** madre, me echaron, ahora no sé pa’ dónde voy”, añadió, al mismo tiempo que muestra las bolsas con su ropa. “Me tocó irme para el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)”.

El video, como era de esperarse, generó opiniones divididas y una gran cantidad de reacciones. Entre los comentarios de la publicación, destacó el del novio, quien dijo “yo te recibo”. “Apareció el novio. Sí, mi amor para allá voy. A ser tu nueva carga”, respondió María.

“Cuando me corrieron, simplemente les tomé la palabra y me fui, ahora estoy feliz viviendo sola”, comentó una joven. “Ahí es cuando notas que los padres no quieren procurar tu seguridad, sino procurar tener control sobre ti”, dijo otra. “¿No te dejan salir con tu novio para “cuidarte” pero te dejan sin hogar? No sé cómo hay quien lo está justificando en los comentarios, eso no es amor”, escribió otra usuaria.

Por supuesto, no faltaron quienes optaron por tomarse el hecho a modo de broma: “Ya nadie puede tomarse unas vacaciones a las escondidas”, comentó una mujer.

