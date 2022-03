Las redes sociales se han vuelto el lugar para hacer todo tipo de desafíos, retos, pero también bromas pesadas que muchos la toman como tal, pero otros no lo recepcionan para nada bien, tal y como le pasó al reconocido influencer de TIkTok de los Estados Unidos, Jay Kinda Funny, quien fue agredido por un hombre por gastarle una mofa que acabó mal. El video se hizo tendencia y de inmediato se ganó un sinnúmero de duras críticas.

El video fue publicado el pasado 18 de marzo y vemos a Jay en lo que parece una cadena de ferreterías. Él sostiene un tubo de PVC, se para detrás de un sujeto con polo y short negro. Alza el tubo, lo lleva hacia su boca y sopla fuerte en el oído de esta persona.

La intención del tiktoker era, evidentemente, asustar al sujeto, pero el aterrorizado fue Kinda Funny, pues su supuesta víctima reacciona de inmediato, lo coge por la cintura, lo alza y lo pone en el suelo.

pic.twitter.com/W1WlHc1ujZ — Out of Context Human Race (@NoContextHumans) March 19, 2022

El hombre le hace una llave en el cuello que lo inmoviliza. Jay en varias ocasiones repite “es una broma, es una broma”, pero el tipo, lejos de entender esto, le recrimina mientras lo tienen inmovilizado: “No hay ninguna maldita broma, a mí no me jodas, ¿me escuchaste? Conmigo no te metas, hermano”, de inmediato la cinta se corta, no sin antes enfocar a otras 3 personas que veían todo lo que sucedía, impactados, pero sin intervenir.

En Twitter, Jay publicó el video con el siguiente mensaje: “Esto no salió bien para mí”. Desde entonces, el video ha sido compartido en otras cuentas de esta red social acumulando millones de reproducciones; por ejemplo, el retweet de Out of Context Human Race supera los 5.9 millones de vistas.

De inmediato, los comentarios de los usuarios de esta plataforma han tenido opiniones diversas, donde unos lo apoyan y otros los critican duramente.

“Gran sobre reacción, no jodan a la gente, si alguien te hace una broma, realmente no es una situación de BJJ ¿el tipo reaccionó como si estuviera siendo atacado o amenazado de alguna manera? Ridículo”, “el hombre hace un ruido fuerte y otro hombre lo tira al suelo y la mitad de las personas en los comentarios consideran que esta es una buena respuesta. Una locura”, “es como si, por un lado, obtuviera lo que se merecía, pero por otro, también es un asalto (creo que es menor de edad)”, “nunca sabes lo que está pasando alguien o qué tipo de día está teniendo. Los bromistas deben darse cuenta de que, lamentablemente, no todos lo encontrarán divertido”, “tengo derecho a que no invadan mi área personal, a que no me molesten por unos cuantos likes. Tengo derecho a defenderme”, “lo que pensamos es que la mayoría de los clientes de las tiendas de mejoras para el hogar son viejos trabajadores de la construcción que odian todo y están constantemente ansiosos por pelear, esa es una sentencia de muerte”.

