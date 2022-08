Una joven de Ecuador se volvió viral en TikTok tras compartir su inesperado descubrimiento: se encontró a ella misma en el álbum de infancia de su esposo.

Ailiz Melina Zambrano Pinargote, de 26 años, estaba de visita en la casa de su suegra cuando comenzaron a hojear álbumes de fotos.

Mientras miraba las imágenes, tomadas hace 15 años, Pinargote quedó sorprendida al verse a sí misma mirando un desfile en el que participó Pedro Pablo Pico Moreira, su actual esposo.

“No recuerdo nada de la foto, porque yo era una niña y no lo conocía, no la había visto. Solo recuerdo que todos los años íbamos a los desfiles de la ciudad con mi mamá”, dijo Pinargote en conversación con el medio NeedToKnow.online, según consigna New York Post.

“Estábamos totalmente sorprendidos, no podíamos creerlo. Nos dio miedo, alegría, muchas emociones porque es increíble que el fotógrafo en medio del desfile lo detuviera justo en ese momento donde aparezco mirándolo”, agregó.

Ailiz compartió el descubrimiento en su cuenta de TikTok, donde su video se viralizó con más de 9 millones de reproducciones y medio millón de ‘me gusta’.

“Para muchos esta historia parece increíble, pero es real, creemos en Dios, y sé que él ya nos había destinado para estar juntos, y esa foto fue una prueba más de nuestro amor y unión como esposos”, añadió la ecuatoriana, quien no recuerda haber conocido a Pedro Pablo hasta que cumplió 17 años.

Ahora, después de estar casados durante un año y 10 meses, la pareja puede decirle a la gente que se conocen desde hace mucho más tiempo de lo que pensaban.

