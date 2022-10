La primera cita suele ser un paso importante en toda relación amorosa, pues se trata de un momento que permite tener un primer contacto con esa persona que es de interés; sin embargo, este encuentro puede terminar decepcionando a algunos, al punto de obligarlos a tomar decisiones drásticas.

Precisamente, esto le ocurrió a Renan Pacheco, un francés que radica en Los Ángeles, Estados Unidos. Hace poco, tuvo una primera cita con una mujer llamada Kimberley, pero decidió dejarla plantada al descubrir que ella llevaba una dieta bastante estricta. “Fue un absoluto desastre”, señaló el hombre.

“Llego al restaurante, en primer lugar se llama Kimberley, no es mi nombre favorito pero está bien, es bonita, así que nos sentamos y tomamos el menú y ella me mira a los ojos y me dice que no come gluten”, recordó.

“No comes gluten, pero ¿cómo no puedes comer gluten? El gluten es mi vida, Kimberley, el gluten es croissant, el gluten es baguette, ¿cómo no puedes comer gluten? Así que estoy empezando a estar confundido, no voy a mentir”, agregó.

En un intento por olvidarse de lo dicho por su cita, Renan pidió una copia de vino, pero se sorprendió cuando Kimberley le dije que tampoco consumía alcohol.

“¿Cómo puedes no beber alcohol en tu vida, Kimberley? El alcohol es alegría... así que lo siento, lo siento si me fui, me fui del restaurante sin despedirme”, dijo el hombre. “No podía quedarme ahí con ella, lo siento pero no puedo tener una relación amorosa con alguien que no come gluten y no bebe vino. Lo siento, Kimberley”.

Mira aquí el video viral:

Renan contó lo sucedido mediante un video de TikTok que, en cuestión de horas, se viralizó con más de 17 millones de reproducciones.

Su relato, además de generar un gran número de reacciones, provocó opiniones divididas: mientras que algunos se tomaron el hecho con humor, otros defendieron la decisión de la mujer de ser honesta a la hora de hablar de sus gustos personales.

“Verificado. Tu problema es que tal vez sales con muchas mujeres. Quiero decir que no puedes encontrar a la chica perfecta cada vez”, escribió una usuaria. “Necesito ahora el video de Kimberley diciendo ‘¿por qué salir con un francés es una mala idea?’”, comentó otra.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es una grabación que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.