El confinamiento ha permitido a las personas a explorar nuevas actividades. Un ex barman no fue la excepción y se volvió famoso en TikTok con sus recetarios. Gracias a la gran acogida, lanzó un libro de cocina para que sus miles de seguidores puedan adquirirlo. Conoce su historia.

Desde los primeros meses del año pasado, Bartek, de 25 años, comenzó a hacer sus creaciones de cocina en TikTok mientras estaba de licencia. Fue su hermana quien le sugirió que haga un tutorial sobre su tarta de queso, pero recién con su segunda publicación de pollo cremoso con ajo y parmesano alcanzó gran acogida.

En solo una noche, superó más de 500 mil visitas, lo que le permitió hacerse de un nombre en la red social china.

AUTOR DE UN LIBRO

Debido a su éxito en TikTok, en donde tiene más de 580 mil seguidores, Bartek renunció a su trabajo y en los últimos días lanzó Let’s Munch: The Chronicles , un libro de cocina con códigos QR que se vinculan directamente a sus videos.

“Todo sucedió muy rápido. Aproximadamente cuatro meses después de comenzar, tuve muchos seguidores y la gente comenzó a rehacer mis recetas”, dijo Bartek a Jam Press.

El tiktoker admitió que “se enamoró de la comida” con la cocina tradicional de su madre Mariola.

“Siempre he estado en la cocina con mi mamá, así que ella me enseñó mucho, pero realmente solo me metí en la cocina debido al encierro. Filmé mi primer video y me enseñé a partir de ahí; No pasé horas aprendiendo”, contó.