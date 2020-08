¿Para ti el vestido es azul y negro o dorado y blanco? Esta fue la pregunta que causó furor en redes sociales la semana pasada con el hashtag #TheDress. Pero ahora el Ejército de Salvación de Sudáfrica lo tomo para una campaña contra la violencia de género en Twitter.

*1*https://peru21.pe/redes-sociales/thedress-memes-vestido-que-rompio-internet-fotos-2213097

"¿Es tan difícil ver el azul y el negro? Una de cada 6 mujeres son víctimas de abusos", se lee en la cuenta de Twitter del Ejército de Salvación de Sudáfrica con una foto de una mujer golpeada con el vestido que desató la discusión en redes sociales.

2

"La única ilusión es si piensas que lo escogió ella. Una de cada seis mujeres son víctimas de abusos. Alto al maltrato de las mujeres", concluye el anuncio en Twitter.

Why is it so hard to see black and blue? One in 6 women are victims of abuse.#StopAbuseAgainstWomen pic.twitter.com/FgDdKdsMMb— TheSalvationArmySA (@SalvationArmySA) marzo 6, 2015