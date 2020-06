La cerveza es una las bebidas favoritas de muchas personas que acatan el confinamiento por la pandemia del COVID-19. El portal We live Security, de la compañía de ciberseguridad Eset, reportó este miércoles que una antigua campaña de ‘phishing’ volvió a circular a través de WhatsApp suplantando a la marca Heineken.

Utilizando un lema recurrente como “Quédate en casa”, el engaño invita a los usuarios a participar de una falsa promoción que promete cerveza gratis a quienes cumplan con ciertos requisitos, advierte Eset. Esta campaña también circuló en celulares de usuarios peruanos.

Al analizar el enlace que incluye el mensaje, We live Security corroboró que no se trata del sitio oficial de Heineken. Ni siquiera incluye el nombre de la marca de la cerveza en la URL. Por otra parte, otros detalles que no despiertan sospechas en muchos usuarios es la falta de contexto en la descripción de la supuesta promoción, “ya que en caso de ser una campaña legítima probablemente se especificaría la fecha de vigencia o detalles del país al cual va dirigida la misma”, advierte Eset.

La campaña utiliza el lema “Quédate en casa” para ofrecer cervezas gratis y una hielera a quienes respondan unas “sencillas preguntas” y compartan la promoción con al menos 20 contactos o grupos de WhatsApp.

Informe de Eset.

Según Eset, luego de compartir el mensaje, el usuario es redireccionado a sitios web no oficiales de la empresa que buscan instalar un adware en el dispositivo. Este programa se encarga de arrojar publicidad indeseada y recopilar datos para mostrar avisos personalizados.

We live Security recomienda que los usuarios estén atentos a este tipo de mensajes y que antes de hacer clic revisen la URL que contiene el mensaje. Otras consideraciones a tener en cuenta según Eset son:

Desconfíe de las promociones que lleguen a través de medios no oficiales. Las empresas suelen divulgar ofertas y promociones a través de canales oficiales, ya sea el sitio web o las redes sociales.

Evite hacer clic en enlaces sospechosos, aunque hayan sido enviados por alguien que usted conozca. Como vimos en este artículo, la propagación de la campaña se hace entre los contactos de la propia víctima.

Instale una solución de seguridad confiable en cada uno de los dispositivos conectados a Internet que utilice, inclusive los dispositivos móviles.

Mantenga sus dispositivos actualizados.

No comparta información, enlaces o archivos sin estar seguros de su procedencia.

