Empezó como un emprendedor y hoy es el gerente general de una agencia de marketing digital que no deja de crecer, y que trabaja con jóvenes marcas. Gianmarco Augusto, a los 35 años, está hiperconectado a lo digital, pero busca no alejarse de la naturaleza.

¿Cómo se han movido los peruanos en el escenario de las redes sociales en pandemia?

Ha sido la forma como más se ha comunicado la gente. Incluso ha sido un mecanismo para emprendedores, de poder competir con cualquier marca a través del market place de las redes o de la comunicación entre familiares. Las redes sociales han cumplido un papel importante.

Con el fortalecimiento de Instagram, ¿cuál es el mejor uso que una empresa o un emprendedor le puede dar?

La gente reconoce cuando es algo publicitario y ya no lo quiere. Instagram ha potenciado el trabajo en colaboración con influencers y gente normal, como pequeños influencers que tienen algún pequeño alcance y generan interés. La estrategia de las marcas ha cambiado mucho, se está tratando de humanizar cada vez más: menos diseño, más realidad, más foto, más cosas en vivo. Las tendencias están cambiando y los emprendedores los están aprovechando muy bien, ahora ser más real conviene más.

Al ser más real, hablamos de que el dueño del emprendimiento tenga más presencia en sus redes sociales

Sí, también la historia detrás, tener una cercanía fotográfica, algo no tan diseñado, lo más natural. En Facebook e Instagram hay más alcance, y sin exagerar en diseño, algo que antes las marcas usaban mucho, hoy están funcionando.

Muchos emprendedores llegan a ti y te preguntan ‘¿cuánto voy a ganar?’.

Sí. Determinar el rol en redes sociales es complejo, complicado porque hay muchos factores aunque hay algunas fórmulas que dicen que lo logran. Pero es una apuesta a largo plazo. Si eres emprendedor, quieres vender y tener beneficios económicos y ese es el objetivo final, por supuesto. Pero a la vez, el fortalecimiento de la marca, el tratamiento de la gente, la recordación que puedas sostener con el tiempo, cumplen un papel fundamental para cuando llegue el momento en que ya eres más conocido y tienes más lugares del mercado, y tu acceso es mucho más rápido.

Te dedicas también, desde la agencia, a educar al emprendedor para que corra en este terreno solo.

Sí, claro. La verdad es que lo más importante es que te entiendan, que sea de ida y vuelta. Muchas veces me he encontrado con clientes que han ido a alguna agencia y le hablan con términos publicitarios que no comprenden. Tratamos de explicar para que entiendan y aprendan, porque al final esto de las redes sociales es un negocio. Ellos cobran por su publicidad, y nosotros como agencia nos encargamos de poder transmitir lo que la marca quiere y otro es poder encaminar bajo los algoritmos de las redes sociales, tener un mejor performance con el menor precio

ATENCIÓN, EMPRENDEDORES: NO TENGAN MIEDO A LA INVERSIÓN.

A veces cuando trabajamos en redes sociales, el gran descanso es no estar conectado.

Sí, pero me encanta todo lo digital. Sé que me encanta la naturaleza también, que es algo que se está perdiendo a veces en los niños. Yo veo a mis sobrinos cada vez más conectados a un aparato y menos al mundo real pero hay que tener claro que lo que se viene con las redes sociales es la realidad virtual .

¿Cuál es la red social más eficaz a la hora de concretar una compra?

Facebook es una red social que ha dejado de servir bastante porque cada vez tiene menos alcance. La gente se está yendo a Instagram. Pero todo depende de tu target, por ejemplo, Instagram es una red que está creciendo, y TikTok es para un target más joven. Uno tiene que analizar.

Igual hay redes sociales que son para trabajo, como Linkedin,y YouTube, que es más para jóvenes. De todas maneras Instagram es la que visualmente mejor vende.

¿Qué tan importante es que el dueño se involucre en las redes sociales?

Eso depende, hay gente que promociona más sus productos propios que otros. Lo importante es que cuando lances tu emprendimiento, las primeras personas que te van a seguir, te van a dar like o te van a comprar son tus amigos y familiares. Al final esa es la atracción en las redes.

Si hay interacción se va a mostrar más. Dicen que los primeros minutos de la publicación son vitales para que tenga mayor alcance.

Algunas pautas para los emprendedores que quieran entrar al mundo de las redes sociales.

Fortalecer la marca. Esto le da una identidad, puede ser una marca muy pequeña, pero puedes dar la apariencia de ser gigante con tu imagen, con todo lo digital. Puedes dar a demostrar que eres más grande de lo que eres. Lo otro es que no tengan miedo a la inversión, todos podemos invertir en redes pero invertir bien es distinto. El tercero es tener un e-commerce, es algo que puede ser importante pero poco a poco. Las ventas online se han disparado por la pandemia y seguro va a seguir aumentando. Lo único que pasa es que aún no hay suficiente esfuerzo de las plataformas para mostrar el producto. Ahora la tecnología permite hasta probarse las zapatillas con realidad aumentada. Nos falta concretar más ventas online, pero vamos por buen camino.

Entrar a Twitter en elecciones es fatal, dice el experto en marketing digital (Foto: Getty Images)

¿Cuántas publicaciones al día debemos hacer? Esta es una clásica pregunta que he escuchado.

Eso es muy variable, es de acuerdo al giro y a lo que vendas. Algo que es importante es la calidad antes que la cantidad. Es mejor tener dos posts a la semana que sean buenos y pensados con objetivos claros a hacer dos por día a la ligera. Aconsejo armar una parrilla de contenidos.

¿Twitter es la red más tóxica que tenemos?

Claro, por eso salí. Es la más tóxica. Entras allí en época de elecciones y te matan. Es terrible. Y a la vez es la red más directa, más cercana en donde puedes encontrar más novedad.

AUTOFICHA

“Soy Gianmarco Augusto. Tengo 35 años, estoy felizmente casado con mi esposa Verónica, de nacionalidad colombiana, y tenemos un hermoso hijo de 9 meses llamado Mateo. Estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y también la carrera de Ciencias Publicitarias en el IPP”.

“Me empecé a interesar por la publicidad digital en el año 2010, pero fue en el 2011 donde me sumergí de lleno en el mundo digital, al participar y ser uno de los 10 ganadores del concurso de Wayra 2011 realizado por Telefónica”.

“Junto a mi primo Luis le dimos vida a Arte Manifiesto, la primera red social para artistas visuales emergentes. Desde ese momento no he parado de investigar y aprender cada día más de este gran ecosistema que poco a poco se va comiendo el mundo”.