Polémica servida. Carlos Orozco y Hugo Lezama ‘Cinesmero’ están en el ojo de la tormenta en las redes sociales luego de que, en un podcast, hicieran comentarios sobre el uso de pirotécnicos en estas fiestas navideñas, burlándose de los efectos que estos tienen sobre los animales, en especial de los perros, así como a niños.

“La gente dice ‘mi perro se pone nervioso’. Si tu perro se pone nervioso por dos bombardas, fácil no debería existir ese perro. Porque ese perro necesita valentía para afrontar el día a día”, indicó Hugo Lezama, mientras su compañero atinaba solo a reír.

“Si tu perro es un nerviosito que con dos rata blancas se desmaya como la Carlota, algo has hecho mal en la crianza de ese perro. Una Navidad no es Navidad hasta que a un niño no se le vuelan dos dedos, tiene que haber ese fuego”, agregó.

Carlos Orozco, lejos de recriminar las palabras de su compañero, solo lo justificó: “Por dos minutos o cinco minutos que tu perro se ponga nervioso al año”, indicó, aduciendo la presencia de una “generación de cristal”.

Lejos de detenerse, ‘Cinesmero’ continuó, indicando que en años anteriores no existían perros que se pusieran nerviosos por los pirotécnicos, incluso, refiriéndose a los tiempos del terrorismo en el Perú.

Cuando fumas pólvora en vez de tabaco. pic.twitter.com/HkuUFcyCDR — Última Noticia (@ULnoticia) December 26, 2022

“Yo no puedo ejercer mi libertad en la calle para reventar una bombarda del tamaño de la cabeza de Antauro porque tu perro sufre de estrés. ¿Qué perro en los 90 o los 80 sufría de estrés? A los perros los mataban y colgaban ahí los senderistas. Ese perro moría dignamente con su letrero, ahora los perritos se estresan, les da taquicardia”, arguyó.

Las redes sociales estallaron en contra de Lezama, aduciendo su falta de empatía y conocimiento sobre el tema, acusándolo de irresponsable por sus comentarios.

“El día que esos personajes, vivan la angustia de apaciguar a un hijo autista, frente a las bombardas, se arrepentirán de lo aquí hablado. Ya la vida les enseñará eso”, indicó un usuario.

La pirotecnia y su efecto en los perros

Un estudio de la Universidad de Bristol señalaba que aproximadamente la mitad de los perros urbanos sufren alguno de los síntomas relacionados con las explosiones de petardos. Aunque no se conoce muy bien las razones de por qué a algunos perros les afecta el ruido de la pirotecnia y a otros no, lo cierto es que año a año se dan casos de muerte de perritos a causa de esto.

Por otro lado, la muerte no es el único efecto negativo que tiene la pirotecnia sobre los animales. ASPCA, la principal y más longeva asociación por los derechos de los animales de Estados Unidos, advierte que los petardos y las tormentas provocan cerca del 20% de los casos de animales extraviados.

Un perro asustado. (Foto: Pexels)

La fobia de los animales de compañía a los fuegos artificiales está bien documentada por las personas que conviven con ellos. Los signos que con más frecuencia se pueden observar en un perro son el congelamiento o paralización (freezing), las conductas de evitación activa (como los intentos incontrolados de escape y de esconderse), temblores y taquipnea (jadeos continuos).

Además de estos síntomas, el animal también puede presentar salivación, taquicardia, vocalizaciones intensas, micción o defecación, así como piloerección, postura “encogida” con los miembros flexionados, orejas hacia atrás y rabo entre las patas.

Por otro lado, los perros en el hogar pueden padecer de confusión, ansiedad y miedo, que da lugar a un comportamiento incontrolado. En la calle, los animales tratan de huir totalmente desorientados buscando de manera desesperada un escondite, pueden dañar hogares intentando buscar refugio, o ser atropellados por autos.

