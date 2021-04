Un profesor de Psicología de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, decidió crear un CV de fracasos en el que recoge todas las tareas que no completó con éxito y también las oportunidades en que fue rechazado antes de conseguir su puesto de trabajo actual.

Su nombre es Johannes Haushofer y, según consigna el portal Verne, en la última década ha recibido varios premios y publicado numerosos estudios y artículos. Pero antes pasó por Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y no siempre todo resultó como quiso.

"La mayoría de las cosas que intento no salen adelante, pero a menudo esos fracasos son invisibles mientras los éxitos sí son visibles. Me he dado cuenta de que esto puede dar la impresión al resto de que a mí todo me va bien. Como consecuencia, tienden a responsabilizarse a sí mismos por los fracasos en lugar de al hecho de que el mundo es un lugar relativo, que las solicitudes que hacemos son imprevisibles y que los comités de selección o los jueces tienen días malos. Este CV de fracasos es un intento de equilibrar mis registros y proporcionar cierta perspectiva".

Haushofer detalló, entre otras cosas, "los títulos que no consiguió, los puestos de trabajo académicos para los que no fue seleccionado o las becas a las que optó y no le concedieron", según señala el citado medio.

La idea de este profesor se suma al gesto que en 2010 realizó la profesora de la Universidad de Edimburgo, Melaine Stefan, quien publicó en revista Nature un artículo en el que explicaba que hacer públicas las dificultades que todos los profesionales han sufrido alguna vez puede ayudar a otros a asimilar mejor los obstáculos que se les presenten en el camino.

Stefan también ayudó a difundir el mensaje de su colega mediante su cuenta en Twitter, bajo el hashtag #cvoffailures (CV de fracasos). Y estas fueron algunas de las respuestas que recibió:

"Me alegra ver que mi idea del CV de fracasos coge fuerza. Gracias @jhaushofer"

"Por cada artículo sobre Ciencia y Naturaleza que me aceptan, soy rechazado 7 veces".

“He redactado mi CV de fracasos y me ha hecho apreciar dónde estoy ahora. Los fracasos nos llevan realmente a destinos interesantes”.