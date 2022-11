Perú es un país con un alto uso de redes sociales y con un 83 % de la población que usan un smartphone , lo que significa alrededor de 16.4 millones de peruanos entre los 12 y 70 años, según estudio de IPSOS. Al respecto, Midori Ikeda, especialista en redes sociales , comparte los errores más comunes que cometen los negocios al contratar publicidad en redes.

En ese contexto, Midori Ikeda, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, indica que es indispensable pensar en los medios digitales para promocionar un producto. “La transformación digital se orienta en función del Customer Centric: tu consumidor es el eje y guía para las empresas que buscan satisfacer sus necesidades para fidelizarlo y mantener las ventas”, dice la experta.

Ante la situación que vivimos son cada vez más las empresas que están apostando por la publicidad para fortalecer sus negocios.

Durante el proceso, se suelen cometer errores y, muchos de ellos, son bastante repetitivos. Midori Ikeda nos comparte los cinco errores más comunes que cometen los negocios al contratar publicidad en redes sociales.

Red social equivocada

Muchas personas creen que, porque publicitan en la red que ellos usan, van a llegar a sus consumidores

Formato equivocado

Las comunicaciones deben guardar unidad en la campaña, si es que se usan varios canales; pero esto no significa que se deba usar un mismo anuncio con un mismo formato para todo.

No medir el rendimiento

Como en cualquier uso de medio, la inversión que uno haga debe tener un retorno. En este caso, medido con alguna acción de nuestro grupo objetivo y que de preferencia no se limite a una simple visita.

“El que mucho abarca…” ¡poco logra!

Pretender llegar a muchos usuarios con una misma campaña, no es lo más efectivo. Debemos llegar al grupo objetivo que determinemos y no dejarnos llevar por la creencia popular que se puede llegar a mucha audiencia (en muchos casos que no es target) con poca inversión.

No saber en qué etapa de conversión se encuentra nuestro cliente

Es diferente captar a un cliente nuevo, junto con todo el esfuerzo que conlleva, que alentar a uno que ya tenemos, para que haga un cross-sell; por ejemplo, a alguien que compró una hamburguesa le ofrecemos ahora las papas fritas en la comunicación, o un up-sell; motivamos al comprador de la hamburguesa a que compre una de mayor tamaño.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de que TikTok actualmente es la plataforma con mayor crecimiento, Facebook sigue liderando en cuanto a mayor cantidad de usuarios en Perú y en el mundo.

De esta manera, es necesario considerar cuál es nuestro target y qué es lo que queremos promocionar, el nivel de saturación de las plataformas con mayor uso, qué está haciendo nuestra competencia y cuál es la reacción de nuestro consumidor.