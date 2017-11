Peruana que recibió beso de jugador neozelandés explicó qué sucedió [VIDEO]

¿Qué hicieron los jugadores de Nueva Zelanda tras quedar eliminados? En redes sociales circulan unas fotografías donde se observa a una joven peruana recibiendo un beso en la mejilla del defensa Bill Tuiloma.

Mucho se ha especulado sobre estas postales, algunos usuarios afirmaban que esto sucedió un día antes del partido clave de Perú vs. Nueva Zelanda, durante la concentración en el hotel Marriot, lo que recaería en una indisciplina.

Sin embargo, la joven identificada como Melissa Mariel Marques utilizó su cuenta de Facebook para aclarar la situación. Ahí explicó que el futbolista es su amigo y ella pasó por una casaca de Nueva Zelanda al finalizar el cotejo que llevó a la blanquirroja al Mundial.

Video en el que la joven luce con casaca de Nueva Zelanda. (Facebook)

"Para comenzar no es el número 2, segundo es un amigo, tres por pasar por una casaca que me regaló y me dio un beso en el cachete no pueden hablar tantas cosas igual hago mi descargo porque fue después del partido, buen día", escribió Melissa en su cuenta.

Según consta en su Facebook, ella vive en Miami (Estados Unidos), pero es de Lima-Perú.