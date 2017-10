La venta de entradas online del partido Perú vs. Colombia ha generado que distintos usuarios utilicen Twitter para crear algunos memes por las largas colas virtuales.

Los usuarios no han dudado en ver el lado más divertido de la situación e incluso compararon el proceso de compra con las colas del primer gobierno de Alan García.

Como se recuerda, en el primer gobierno de Alan García, miles de peruanos hicieron largos colas para comprar pan, aceite y otros productos de primera necesidad.

Si bien las entradas para el partido de Perú vs. Colombia no son de primera necesidad, miles de hinchas no quieren perderse este cotejo porque sería el definitivo para que Perú pueda obtener el pase que lo llevará al mundial Rusia 2018, luego de más de 35 años.