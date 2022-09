En Paraguay, un policía fue captado apuntando y disparando a una figura oscura que se movía de forma extraña dentro de un supermercado. Las imágenes, registradas por un testigo, fueron compartidas en las redes sociales y generaron toda clase de reacciones.

Debido a la poca luz que había en ese momento en el barrio de Itá Enramada, parece que el oficial se enfrenta a un mono o un animal de tamaño similar.

También se ve que el agente efectúa un disparo, hecho que llamó la atención de los internautas y generó diversas teorías.

¿Un ser mitológico apareció en un supermercado de Paraguay?

Luego de que el registro se volviera viral, la palabra “pombero” se hizo tendencia en redes sociales debido a que algunos usuarios aseguraron que el policía se encontró cara a cara con este ser mitológico bastante popular en algunas zonas de Paraguay y Argentina.

Se trata de un ser con características similares a las de un duende, cuya labor principal es la de “cuidar del bosque y los animales salvajes”.

Luego de todas las especulaciones que se hicieron sobre el tema, el subcomisario Bernardo Aquino Melgarejo, de la Policía Nacional, declaró que se trató de un hombre adicto a las drogas que habría ingresado al local para robar, informó el medio local ABC.

El incidente, sin embargo, no pasó a mayores, ya que no se logró detener al sujeto y tampoco se constató que haya robado algo. Por otra parte, no se reportó ningún herido tras el hecho.

Al ser consultado sobre el disparo que se ve en el video, Melgarejo señaló que este se dio “ante la probabilidad de que esta supuesta persona pudiera tener un arma”.

¿Quién es el pombero?

También conocido como “pomberito”, es una especie de duende o espíritu de la cultura guaraní. Se encuentra en las zonas rurales. Este mito es propio del acervo cultural de Paraguay, norte de Argentina, sur de Brasil, Bolivia y norte de Uruguay. Puede tener pelo blanco o negro.

Tiene el aspecto de un viejo feo, alto, flaco y muy peludo, aunque algunos aseguran que es petiso y gordo. Puede llegar a ser tanto amigo como enemigo del hombre, según la conducta de este.