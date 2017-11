Paolo Guerrero es el ídolo de muchos peruanos y su suspensión tras habérsele encontrado aparentemente positivo en la prueba antidoping ha generado la molestia y tristeza de muchos.

Este es el caso de un usuario de YouTube que grabó un video para desfogar toda su impotencia sobre este caso. "Cuando me enteré no me sentí molesto ni frustrado sino triste porque nuestro capitán no podrá luchar estos últimos 180 minutos", señala.

La selección peruana tenía planificado contar con Paolo Guerrero para los partidos de repechaje contra Nueva Zelanda los próximos 10 y 15 de noviembre. Ahora, Ricardo Gareca tendrá que reemplazar al delantero por otro jugador.

"No tengo la menor idea si Paolo vea esto pero me nació hacer este video porque probablemente lo que siento lo estén sintiendo millones de peruanos. Creo que Paolo no es el futbolista que Perú necesita sino el peruano que el país necesita", dice en otro minuto de su video de casi 6 minutos.

Mira el clip: