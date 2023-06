La vida urbana local ya tiene nuevos invitados que asistirán a poner el sabor y color a conferencias, presentaciones, lanzamientos, fiestas y demás movidas sociales en la ciudad. Sin Permiso es el nombre del programa virtual y Chris Mur, Luis Larraín y Eduardo Azcárate son sus irreverentes conductores.

Ellos conversarán con los asistentes a los eventos y desarrollarán una amena dinámica con preguntas curiosas y juegos divertidos. La productora del formato es Bueno Entertainment, que está a cargo de diversos espacios virtuales como Hablemos de salud, con el periodista Nicolás Lúcar. Se emite cada fin de semana a través del canal de YouTube.

“Sin Permiso es una idea de formato que se me ocurrió desde antes de pandemia, con otro nombre, pero las condiciones no se prestaban para lanzar el formato; en ese interín reforcé la propuesta con la reconocida productora Sara Silvia, quien fue la productora del inicio de Polizontes, y con el productor Oscar Martínez. Sin Permiso, es un formato para redes sociales, con identidad propia”, asegura su productor, Daniel Bueno.

También aclara que no se incomodan cuando los comparan con “Polizontes”: “Hay dos etapas muy marcadas de Polizontes; si nos comparan con la etapa de Carlos Galdós, Gianpiero Díaz, Renzo Schuller, Erika Beleván no me molesta ni incómoda para nada, al contrario, nos entusiasma. El público se va a dar cuenta que nuestra propuesta es única y que somos los chicos Sin Permiso”, sostuvo.

“Propuestas parecidas habrá y seguirán apareciendo, eso es bueno, pero Sin Permiso tiene su propio sello, su propio estilo, eso marca la diferencia y hemos sido muy cuidadosos en elegir a sus integrantes y exigentes en su preparación”, resaltó al agregar que están preparados para dar el salto a la televisión: “Sin duda nos gustaría llegar a la televisión y a todos los medios de difusión existentes y los aún no creados. Sin Permiso es un formato 360″, añadió.