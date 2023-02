Un video de la red social TikTok se volvió viral por mostrar la emoción de un niño al encontrar comida peruana en el extranjero. En el video se puede apreciar que, entre lágrimas, el niño lee la diversa carta del menú y se emociona al mencionar los platos típicos peruanos.

“Ceviche de pescado, arroz con mariscos, lomo saltado, filete de pescado con lomo saltado, bien barato, bien barato. También hay ceviche mixto”, se puede oír en el video.

A raíz de la emoción del infante, sus acompañantes, que serían sus familiares, se burlaron de su exagerada reacción y sería por eso que lo habrían grabado, pues el video tiene un texto que dice “Nadie: Peruanos encontrando comida peruana en el extranjero”.

Por otro lado, aunque no se conoce la ubicación exacta en donde fue grabado el corto, varios internautas aseguraron que compartieron la misma emoción cuando encontraron comida peruana en países como Colombia o Estados Unidos.

“Yo también me emociono al encontrar mi pollito a la brasa”, “Soy yo”, “Confirmo, cuando me fui a Colombia casi me muero de hambre”, “Me ha pasado”, “Lastimosamente, no sabe igual como en Perú”, “Yo todos los días en Estados Unidos”, “Yo lloré tras comer mi mazamorra morada después de años”.

Hasta el momento, el video tiene más de 1 millón de vistas, más 159 mil ‘me gusta’ y alrededor de 2500 comentarios en la plataforma.