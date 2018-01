Natalia Málaga respondió a Hansell Riojas tras reclamarle  "ganas" en 'Noche blanquiazul' 

Los hinchas de Alianza Lima , como todos los años, se dieron cita en la 'Noche Blanquiazul' donde la entrenadora de vóley, Natalia Málaga , fue una de las presentadoras; sin embargo su rol no fue del agrado de todos.

El ex defensa blanquiazul, Hansell Riojas, utilizó su cuenta de Instagram para reclamarle mayor entrega a Natalia Málaga. "Todo bien, Natalia... pero tienes menos ganas para presentar futbolistas", escribió aunque horas después eliminó el tuit.

Pero Natalia Málaga, fiel a su estilo, no se quedó callada. Ella explicó que no es una presentadora, pero es hincha acérrima de Alianza Lima.

"Claro que el fútbol no es lo mío, pero creo que ni a ti ni a @hanselito91 los llamarían ni para animar una fiesta infantil, lo siento. Pero los grandes están en el nivel que es el evento. Y la camiseta si es lo mío. AL", respondió Natalia Málaga.

Claro que el fútbol que no es lo mío, pero creo que ni a ti ni a @hanselito91 los llamarían ni para animar una fiesta infantil, lo siento. Pero los grandes están en el nivel que es el evento. Y la camiseta si es lo mío. AL💙🤐 https://t.co/1rikQd3HCf — Natalia Málaga (@Natalia_Malaga) 28 de enero de 2018

Ante el contundente mensaje, Hansell Riojas —que actualmente milita en el Belgrano de Argentina— aclaró que sus palabras no tuvieron intención de ofender. "Jaja si .. todo bien no es mala onda.. porque esa camiseta tb es mi vida", agregó el futbolista.

"Mi vida no es , pero si la respeto y soy Alianza antes que cualquier cosa!!! Por esa razon fui invitada. Y también me puse esa camiseta. No soy presentadora soy Voleibolista Olímpica y Mundialista. Demórate un poco en hacer algún comentario. La próxima hago olas para ser animada", finalizó Málaga.