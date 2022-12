El optimismo de un empresario inglés podría causarle una gran pérdida económica, pues adquirió 18 mil camisetas con el mensaje “Inglaterra, campeona de la Copa del Mundo 2022″. La compra de la mercadería se hizo poco antes de que el equipo comandado por Harry Kane fuera eliminado por Francia en los cuartos de final de Qatar 2022.

Karl Baxter, director gerente de Wholesale Clearance UK, con sede en la ciudad de Poole, realizó la transacción poco después de que los ‘Three Lions’ vencieran a Senegal en octavos por 3 a 0.

Aunque llegó a pensar que su decisión era algo prematura, tenía fe que Inglaterra llegaría a la final y ganaría el mundial. Desafortunadamente, su pronóstico no se cumplió.

“¡Estoy absolutamente destrozado de que Inglaterra haya sido eliminada de la Copa del Mundo!”, dijo Baxter, según consigna el medio Yahoo Sports.

“Estoy realmente impresionado con el desempeño de Inglaterra en Qatar y estaba seguro de que ganaría el torneo de este año. Cuando un proveedor se me acercó para vender las camisetas, simplemente no pude decir que no”, aseguró. “Pero ahora me he quedado con 18.000 camisetas que dicen que han ganado, y no estoy seguro de qué hacer”.

“Me gustaría hacer un llamado a los fanáticos de Inglaterra para que compren una de las camisetas, para mantenerla como un pedazo de historia y un recordatorio de lo bien que jugó nuestro equipo durante todo el torneo”, agregó.

Foto: Wholesale Clearance UK

Un pronóstico que no se cumplió

Antes del encuentro contra Francia, el sitio web de la empresa anunciaba las camisetas con el siguiente mensaje: “Una vez que acabemos con los franceses el sábado 10, no habrá forma de detener al gigante inglés... ¡o al menos eso es lo que pensamos!. Estamos tan seguros de que Inglaterra ganará la Copa esta vez que estamos prelanzando nuestras exclusivas camisetas”.

Si bien Inglaterra quedó eliminada en los cuartos de final de Qatar 2022, para los ojos del empresario “siguen siendo los ganadores”.

Las camisetas debían venderse al por menor a 29,99 libras, pero ahora son ofrecidas a 9,99 en el sitio web de Wholesale Clearance UK.