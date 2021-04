El microblogging Tumbrl No Bad Dates, Just Good Stories, publicó una más de sus anécdotas sobre citas fallidas. Esta vez, protagonizada por Lauren Crouch, una residente en Londres que quedó en juntarse con un chico mediante Tinder para tomarse unas cervezas. Para eso quedaron en reunirse cerca de una estación de tren.

El primer punto en contra apareció enseguida: el chico cambió la cerveza por un café en una cadena cercana a la estación. Y luego de conversar media hora, se excusó diciendo que una firma de alimentos, Ocado, iba a llegar a su casa en unos minutos, así es que aprovechó de ofrecerle una cena en su casa.

Lauren Crouch no aceptó la propuesta (no iba a ir a la casa de una persona que apenas conocía). Cada uno siguió su propio camino.

Al caer la noche, Crouch recibió un mensaje de texto del chico de la cita, quien la invitaba a un nuevo encuentro. Ella fue determinante: si bien le había gustado verse, no creía que hubieran tenido "química" y se despidió de él.

Pero el chico no tuvo éxito. Entonces, le envió este mensaje a Lauren Crouch: "Ok, me parece justo. ¿Me podrías pagar el café? No me gusta desperdiciar el dinero. Prefiero gastarlo en una cita con alguien más".

Lauren Crouch elaboró una respuesta digna de celebrar: "Es una pena que consideres una cita como una pérdida de tiempo cuando no termina como quieres. ¿Qué te parece si dono las 3,50 libras al proyecto que prefieras para que conserves un poco de decoro? Incluso puedo subir la cifra hasta 5 libras para cubrir lo que te costó el viaje. ¿Puedo recomendar la Royal British Legion, ya que ayer fue el Armistice Day?", escribió.

Pero el chico, al parecer, no le importó nada la respuesta de Lauren Crouch porque insistió: "Prefiero ser yo el que decida qué hacer con mi dinero. Por favor, ingrésalo en mi cuenta", y le envió los datos para el depósito.

La historia se convirtió rápidamente en viral. Cientos de usuarios comentaron el episodio en Twitter bajo el hashtag #OcadoAndChill, un juego de palabras entre la fruteria Ocado con que el chico se excusó para irse y 'Netflix and Chill', frase que utilizan los norteamericanos para quedar en ver una 'pela' en casa, pero que en realidad significa para ir a 'acostarse'.

Cabe resaltar que Lauren Crouch tuvo piedad con el ‘chico’ ya que no publicó nunca su nombre. Esa sí que hubiera sido una jugada perfecta.