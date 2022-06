Joyce Ferrer desempeña de mesera en Puerto Rico , pero generó polémica en redes sociales luego que se desahogue al no recibir nada a cambio de su esfuerzo. La mujer se indignó de la situación y no pudo contener sus lágrimas.

La joven mencionó que la mesa que atendió tuvo un consumo superior a los 100 dólares, confiesa que se esforzó bastante en la atención que dio a los comensales, calificando su servicio como excelente, por lo que esperó que estos se lo reconocieran dejando un dinero adicional en la boleta de pago.

Pero se desilusionó cuando notó que no había un centavo reservado para ella: “Yo sé que a mí nadie me obliga a ser mesera. Tanta mi**da que está pasando ahora, que están pagando una miseria (…) a mí no me pagan una miseria como en otras compañías. En esa parte yo no peleo, en lo que yo cobro”, expresa la joven en el video.

“Lo que me molesta son los clientes, mira cómo me ponen (lo dice mientras llora), yo no puedo creer que me jodí con una mesa. Los traté super bien, super amables ellos, y la cosa es que se quejaron del arroz, estaba fría”.

Ferrer revela que el sentido de la responsabilidad la llevó a darle prioridad a esta mesa: “Lo hice porque a mí no me gusta estar comiendo y que haya problemas en la mesa, con los platos de los demás o el mío”.