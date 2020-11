El encuentro entre Magaly Medina y Tilsa Lozano del último sábado ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales del Perú; pero la más positiva de todas es quizás este mensaje, que la joven cantante Susan Prieto dejo en Facebook:

"A la que es gorda le diré gorda y a la que es chancha le diré chancha" – Magaly MedinaPosted by Susan Prieto on Lunes, 22 de junio de 2015

"Este es un video de esos que no me gustaría volver a hacer nunca más", empieza diciendo Susan, cuyo mensaje ha sido compartido más de 1600 veces y que se centra en una declaración en particular de Magaly Medina.

"Hubo un tema que personalmente sí me afecto. Cuando Magaly le dijo a Tilsa que si ella ve una persona gorda en la televisión ella le iba a decir gorda, y que si para ella era una chancha le iba a decir chancha", agrega Prieto, quien aseguró que en la televisión hay mucha gente que piensa como la 'Urraca'.

"Nadie te puede decir que no puedes, nadie te puede decir que no eres talentoso. Así se me cierren mil puertas por mi aspecto físico espero que se abran mil puertas más por mi talento", sentenció la joven cantante, cuyo video recibió una respuesta por Twitter de Tilsa Lozano:

"Si puedo ayudar a todas esas mujeres y chicas que se desviven por el aspecto físico o que se sintieron afectadas por los comentarios de Magaly el sábado, solo recuerden que una mujer es bella, sexy y hermosa por el simple hecho de ser mujer", culmina Susan Prieto en su mensaje.

¿Qué piensas de las declaraciones de Susan Prieto?