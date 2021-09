¿Qué de similar pueden tener los gatos y los murciélagos?, ¿el color?, ¿los dientes?, ¿nada?. En este acertijo visual, muy popular en redes sociales, podrás poner a prueba qué tan concentrado puedes estar.

En una imagen llena de murciélagos, muy populares en Halloween, debes encontrar al único gato. Evidentemente, de color negro. Si eres un ‘catlover’ esta prueba no debería ser muy complicada para ti.

¿Te animas a superar este reto? Tienes 15 segundos para poder descubrir al minino infiltrado. Te damos una pista, que por obvia que parezca debes tener en cuenta: los murciélagos tienen alas, los gatos no.

¡Tiempo! ¿Lograste encontrar al gato? Si fue fácil para ti: felicitaciones. Si aún no lo logras, no pierdas la paciencia. Te damos la respuesta. Pero, recuerda que puedes afinar tu visión y concentración, con estos acertijos que tenemos listos para ti.

