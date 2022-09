Una joven británica de 23 años se ha vuelto viral por hacer una lista con las razones por las que no tendría hijos. Mediante un video publicado en TikTok, Lorella Palmer, quien es empresaria, compartió detalles de su decisión y generó opiniones divididas en la mencionada plataforma.

“Los niños son simplemente molestos, me molestan, en todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran”, dijo la joven en conversación con Mirror.

“Cada vez que veo a un niño, solo tienen costras alrededor de la nariz y alrededor de la boca hay baba, tienen comida por todas partes y tienen los dedos pegajosos”, agregó.

Palmer, quien recientemente se graduó de la Universidad de Portsmouth y obtuvo su título de abogada, dijo que preferiría enfocarse en hacer crecer su negocio como agente en vez de dar a luz a un bebé que “cambie su cuerpo” y “vacíe su cuenta bancaria”.

“Los niños son caros. Sé lo que es crecer bastante pobre y prefiero irme de vacaciones que pagar por un niño”, señaló.

La opinión de su novio

Callum Page, el novio de la joven, aseguró que apoya la decisión de su pareja y que tampoco se siente preparado para tener hijos.

Palmer admitió que todavía es joven y que aún podría cambiar de opinión acerca de tener hijos, pero dijo que las personas no deberían presionar a las mujeres para formar una familia cuando son ellas quienes asumen la mayor parte del trabajo en la crianza.

Por otra parte, criticó el hecho de que los padres fueran aplaudidos por hacer el mínimo esfuerzo. “Los papás son recompensados por cuidar a sus hijos y todos esperan que las mamás lo hagan. Si quisiera salir por la noche, y el papá de mi bebé tuviera que cuidar a nuestro hijo, otras personas dirían ‘Aww, ¿no es encantador que sea tan práctico?’”, indicó.

“Pero si él quisiera salir y yo cuidara al niño, nadie diría lo mismo de mí. Se espera que las mamás hagan todo, y si el papá hace sus deberes normales de papá, es aplaudido”, añadió.

Adicionalmente, la joven señaló que las finanzas y la responsabilidad adicional no son sus únicas razones para no tener hijos. Según explicó, teme que su bebé desarrolle problemas mentales por el actual estado del mundo.

“El mundo es un lugar muy, muy malo: intimidación, guerra, pobreza, hombres con podcasts, una pandemia, la lista continúa”, concluyó. “No puedes controlar eso. Puedes ser el mejor padre de la historia y tu hijo puede crecer seriamente con algunos problemas y cosas malas a su alrededor”.