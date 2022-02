Es curioso, la prensa local los hizo invisibles. Casi no se ocupó de ellos. A veces hay que hacer mucho ruido para que tu voz se escuche, y a ellos se les ocurrió hacer un podcasts para decir, sin palabras a media voz, que eran “cuatro jóvenes maricas que vencimos el miedo, compartimos nuestras experiencias para acompañar en el proceso de orgullo y visibilidad”. Si entiendes lo “marica” como insulto, los chicos y chicas de Generación Orgullo te hacen entender que no hay nada de despectivo en una palabra que puede ser mágica o un dardo discriminador. Le van a lo primero.

No fueron noticia cuando ganaron el primer puesto en el concurso nacional “A propósito”, organizado por Entel, para reconocer el contenido de calidad en formato audio que impacta de manera positiva en los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU). No fueron noticia, pero aquí estamos, Alex -en Piura- y yo en Lima, conversando de la segunda temporada del podcast, de los sueños que tienen, de los cuatro micros que ya adquirieron para que el programa salga mejor. No son noticia, pero estamos hablando de sus sueños de empoderarse, del anhelo de no dejarse silenciar, de un Perú “inclusivo” más allá de la palabrita que se ha puesto de moda, de un país que parece, al corto plazo, seguir de espaldas a la realidad de este grupo social.

Ya empezó la segunda temporada.

LOS CREADORES

Generación Orgullo está formado por cuatro jóvenes piuranos que abordan los desafíos que enfrenta la comunidad LGBT+. Comparten testimonios propios y de otros actores y activistas peruanos. Son cuatro valientes. Al mismo Alex, de 27 años, le costó dar un paso: su mamá ya lo sabía. Ahora tocaba salir del clóset con papá y hermanos. La principal preocupación de ellos era que la sociedad lo margine. En una ciudad como Piura lo que puede ocurrir más es que te transformen en invisible, y eso pasó con Generación Orgullo. No hay queja. Solo una exposición de los hechos. Serena.

El episodio del podcast con el que Generación Orgullo ganó es “Mamá aliada”, y Alex me cuenta que narra la historia de María Callañaupa, y su proceso de aceptación y apoyo como madre de un joven gay. María reflexiona sobre los prejuicios propios y ajenos que tuvo que derribar durante este camino. Es un testimonio poderoso que debe escucharse:

Cuenta Alex que el podcast empezó como una iniciativa para visibilizar a la comunidad LGTBIQ+ en Piura. El público que tienen, de acuerdo a sus propias estadísticas, proviene de Piura, Chiclayo, Trujillo y Tumbes.

La temporada 2 contiene 10 episodios que narrarán historias con temática relacionada a la comunidad LGTBIQ+ y además invitarán a referentes tanto locales como de otras partes del país.

¿Cómo te animaste a salir del clóset y contar tu vida en un podcast?

-A raíz de este proyecto es que, al menos en redes sociales y en mi entorno más cercano, hago visible el tema de mi orientación. Antes de que se lanzara el podcast, lo sabía al menos mi mamá, ya le había contado, lo habíamos conversado. Y a raíz del podcast se enteró también mi papá y mis hermanos. Claro que les chocó un poco.

UN PAÍS INCIERTO

Alex -comunicador de profesión- dice que su ciudad es muy tradicional, y que no se habla del tema en la universidad, menos en las escuelas. En el grupo hay comunicadores, abogados y activistas.

Ustedes en su presentación dicen “cuatro jóvenes maricas que vencieron al miedo”. ¿La palabra marica para ustedes no es despectiva?

-Es una manera de darle la vuelta. Queríamos encontrar la palabra que nos defina a todos los que hacemos el podcast, hay un chico gay, tenemos a una chica bisexual, una chica pansexual, un chico trans. Por eso teníamos que encontrar una palabra que use la sociedad, que lo relaciona con estereotipos, de manera despectiva. Queríamos darle la vuelta para asociarlo con nuestras experiencias de vida para que se vea y reivindique la lucha y se vea reflejado que somos personas comunes y corrientes, que podemos ser profesionales, que tenemos los mismos derechos que las personas heterosexuales a no ser violentadas, afectadas.

¿Crees que en el Perú de hoy va a haber cambios?

-Es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Vemos que a nivel de Latinoamérica ya se está dando el ejemplo que se está avanzando, hace poco Chile, antes Ecuador. Hoy vemos gobernantes que no tienen la capacidad para administrar al país y el Congreso tiene políticos con agendas muy conservadoras que siguen negándonos los derechos.

David sueña con un país que los incluya, que no lo margine, que no lo ataque, que no lo juzgue por su orientación sexual. Cada episodio del podcast confirma por qué fue premiado y por qué no debe silenciarse.

DATOS