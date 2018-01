Katia Palma se muestra "sin filtro" con este bikini en Instagram [FOTO]

Katia Palma , actual jurado del programa ' Yo soy kids', usó su cuenta de Instagram para mostrar su figura en un bikini, mientras disfruta de sus vacaciones fuera del país.

Fiel a su estilo, Katia publicó la fotografía con el lema "Sin filtro y sin roche", en referencia a que se muestra tal cual es, sin mayor retoque, usando un bikini negro en una tranquila y paradisíaca playa.

Katia Palma Katia Palma sin filtro. (Instagram) Instagram

Esta no sería la primera vez que Katia hace este tipo de publicaciones,el año pasado publicó otra fotografía en la que aparece en bikini junto a un velero, con la siguiente descripción: “Así soy. Así me quiero y así cuelgo mi foto. ¿Por qué no? Cuelga la foto que te sientas linda. #martes3deenero”.

Katia Palma Katia Palma ofrece un mensaje positivo. (Instagram) USI

El mensaje positivo fue aplaudido por sus más de 800 mil seguidores en Instagram, quienes celebraban su publicación con diversos mensajes de apoyo y felicitaciones.