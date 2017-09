La italiana Laura Mesi decidió casarse consigo misma y lo celebró en una ceremonia con vestido blanco, pastel de tres pisos, invitados, pero ningún novio a la vista.

Se trata de la 'sologamia', una nueva tendencia que se está manifestando en varios países, y en la que se pretende celebrar el status de soltero que muchos tienen en la sociedad, según informa BBC.

Pese a que esta ceremonia no acarrea ningún peso legal, es considerado como un símbolo que demuestra amor propio. "Creo firmemente en que, antes que nada, debemos amarnos a nosotros mismos", refirió Mesi, una entrenadora física de 40 años.

Casada consigo misma (Instagram/lauramesi) Casada consigo misma (Instagram/lauramesi) Instagram/lauramesi

Mesi, quien afirma ser la primera italiana en casarse con ella misma, decidió optar por la 'sologamia' luego del final de una relación sentimental que mantuvo por 12 años. Ahora afirma que "puedes tener un cuento de hadas sin el príncipe".

La boda de Mesi no es la única, los reportes de personas casándose en solitario han aparecido desde 1993. El pasado mayo, Nello Ruggiero se casó consigo mismo en una ceremonia celebrada en Nápoles. En Japón, una agencia de viajes comenzó a ofrecer eventos de matrimonio para mujeres solteras en 2014.

En Estados Unidos, la web "I Married Me" ("Me casé conmigo") vende kits con anillos y tarjetas con mensajes positivos para "autocasarse", y en Canadá existe una agencia llamada 'Marry Yourself Vancouver', que se dedica a las ceremonias de este tipo, cuyos números se deben al aumento de personas solteras.

Pese a todo, las críticas no se hicieron esperar, llamando a los 'casados consigo mismo' como narcisistas o los señalan como una adhesión sin sentido a una institución patriarcal.