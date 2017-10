Instagram: Mira como luce Emily Ratajkowski con su disfraz de Halloween

La modelo y actriz Emily Ratajkowski publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que muestra su escotado disfraz de Halloween, previo a una fiesta en Los Ángeles.

Ratajkowski, quien es reconocida por aparecer en las películas 'Gone Girl' y 'We Are Your Friends', llamó la atención hace unos días debido a que una revista francesa modificó una foto de ella para reducir el tamaño de sus labios y levantar sus pechos.

Este hecho hizo que la propia actriz emitiera un mensaje en el que se mostraba en contra de los estereotipos de belleza, y pidió a la industria de la moda no ocultar las cosas que nos "hacen únicos" y celebrar, en cambio, "la individualidad".

Emily Ratajkowski

La imagen de Halloween de Emily Ratajkowski, que esta acompañada simplemente por el mensaje "Boo", ya cuenta con más de 600 mil 'me gusta' y más de 3 mil reacciones.