Una página de Instagram que fue creada hace menos de 15 días ya tiene más de 147,000 seguidores, pese a que solo cuenta con 14 publicaciones ¿A qué se debe? Hot Dudes Reading reúne a sexis lectores de libros y periódicos que aprovechan muy bien su tiempo en el subterráneo de Nueva York o en algún bus de la ciudad.

Los creadores de la cuenta, que prefieren mantenerse en el anonimato, recolectan las imágenes que otros pasajeros les envían vía correo electrónico o a través de Instagram con el tag @hotdudesreading.

"Siempre hemos conversado sobre enamorarnos en nuestros viajes en el subterráneo (…) La cuenta de Instagram se inició como algo para hacer en un día nevado, y una semana más tarde aquí estamos", indicaron los creadores, un grupo de alrededor de 20 y 30 personas, a The Huffington Post.

"La lectura es sexy, y ¿a quién no le gusta fantasear un poco sobre el atractivo extraño que se sienta cerca de nosotros?", enfatizaron los creadores de Hot Dudes Reading.

La cuenta de Instagram Hot Dudes Reading ha traído la atención no solo de los internautas, sino también del ex integrante de 'N Sync Lance Bass. Puedes ver más fotos aquí.





Hahahahaha! My new favorite IG account to follow! HotDudesReading #ReadingisSexy http://t.co/C8fiPzMgpu

— Lance Bass ( LanceBass) febrero 7, 2015

