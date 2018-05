Aída Martínez ha vuelto a causar controversia con una de sus 'historias' de Instagram . Ayer, la arequipeña probó un clásico de la cocina árabe y no dudó en compararlo con excremento.

Se trata de las hojas de parra, una buena fuente de nutrientes y fibra, libres de colesterol y azúcar. Estas se sirven rellenas con arroz o cordero, se sazona con un poco de curry y viene servido en un plato llamado 'Dolma'.

En el clip, la modelo aparece agregándoles gotas de limón. También se puede ver una copa. "No, no es un moj*n, son hojas de parra y se las recomiendo" , se lee en esta plataforma social, donde cuenta con más de 380 mil seguidores.

La también corredora de motos se caracteriza por burlar la censura y responder sin filtro a sus detractores. "Millones de mujeres en el Perú inconformes con el autoestima hasta el piso. Flaca, junta tu plata y opérate. Muestra las tetas en la calle, yo te aplaudo, pero no me jod**, no hago nada malo", aseveró hace unas semanas tras las críticas por su desnudo.

En otra historia criticó la "doble moral" de muchas mujeres y confesó que en algún momento pesó más de 70 kilos y 'era la gordita del salón'.