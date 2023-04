¡Increíble! Con un simple cuaderno y lapicero, un influencer llamado Mavis Kaoru llegó a engañar a todo un restaurante, haciéndose pasar por crítico de cocina para obtener comida gratis.

Se llegó a saber esto mediante su cuenta de Tiktok, @maviskaoru, en donde subió un video admitiendo cometer semejante travesura. “Solo necesitó un cuaderno y lápiz para pasar desapercibido”, confirma. Aunque inicialmente presentaba miedo, al estar solo con su lapicero y su cuaderno, los camareros no llegaron a observar que su actuación era una completa farsa.

“Hoy voy a ir a un restaurante fancy con un cuaderno y voy a fingir que soy un crítico de comida”, comentaba el influencer mexicano. El video pronto se hizo viral en distintas redes sociales.

En el video se puede ver a varios meseros trayendo distintos platos al muchacho, sin llegar a sospechar nada. Cada cierto tiempo, el muchacho se ponía a escribir algo en su cuaderno para recordar. “No me rendí y seguí escribiendo. No me prestaban mucha atención, pero luego no me quitaban la mirada de encima. El manager del restaurante creo que estaba hablando de mí. Luego me llegó una nota de él volviéndome a invitar a comer ahí”, explicó. Nadie llegó a sospechar nada y se marchó sin pagar un centavo.

Reacciones

Muchos de sus seguidores alabaron al muchacho, citando el ingenio que mostró al engañar a todo el personal del local. Las reacciones fueron variadas: “No es crítico, pero puede darle clientes nuevos al negocio”, “sus dibujos son lo mejor”, “los pobres trabajadores sudando”, “el manager viendo esto”, “eso sí es comer con estilo y gratis”, “creo que comenzaré a llevar un cuaderno cuando vaya a comer”, “comenzaré a aplicarla, empezaré con un puesto de tacos”.

