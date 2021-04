El FBI abrió una página de Facebook en farsi para intentar dar con alguna pista que les permita saber más sobre el paradero de un axagente desaparecido en Irán en 2007.

La página forma parte de una iniciativa para pedir información sobre Robert Levinson directamente al pueblo iraní. De ahí el uso del farsi, que es el idioma más hablado en la República Islámica.

Levinson desapareció en la isla iraní de Kish. Una investigación de The Associated Press en 2013 reveló que estaba trabajando para la CIA en una misión de obtención de información de inteligencia no autorizada.

Por su parte, el FBI sigue estudiando cualquier pista y afirma que la nueva página es solo parte de ese esfuerzo.

De hecho, el caso de Levinson volvió a resonar luego de que el mes pasado no se le incluyó en el intercambio de prisioneros que dejó en libertad a otros cuatro estadounidenses retenidos en Irán.

El gobierno iraní nunca reconoció haberlo detenido.