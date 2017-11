Facebook: William Luna cumple su promesa y canta desnudo en vivo [VIDEO]

El cantante William Luna cumplió su promesa y se desnudó en vivo en su cuenta de Facebook , tras el triunfo de la selección peruana frente a su similar de Nueva Zelanda, que permitió su pase al Mundial Rusia 2018 .

El intérprete transmitió un video en el que se le aprecia quitándose la ropa, en respuesta a las críticas de algunos de sus seguidores, que le exigían que cumpliese la promesa que lanzó semanas atrás.

"Cometí el error de decir 'cantaré calato'... Cobarde no soy... Esto es lo que importa, no que me critiquen (mientras sostiene la camiseta de la selección peruana)", decía William Luna, a la vez que se va desprendiendo de su ropa.

William Luna cumple su promesa y se desnuda en vivo. (Facebook)

"Y cumplí mi promesa, a tanta insistencia y sobre todo de damas, a quienes les dije, primero está el respeto. Sin embargo, me dijeron cobarde; cosa que no soy, ni tampoco soy figuretti, se nace para ello, es un oficio ser figuretti. Y a mi no me sale", comenta en otra publicación de Facebook, en referencia a su promesa cumplida.

El intérprete de 'Niña Chay', quien es parte de Artistas Cristianos Unidos (ACU), un movimiento de cantantes y actores peruanos que promueve la Biblia en el Perú, aseguró que las redes sociales son un "show aparte". Además de pedir disculpas a los que puedan sentirse afectados por su video.