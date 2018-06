Facebook viral: Repudio por humillante 'broma' de peruano a joven rusa [VIDEO]

Indignante y lamentable. Un peruano que aún no ha sido identificado faltó el respeto a una joven rusa en pleno Mundial Rusia 2018 . El video se ha viralizado en redes sociales y ha desatado razonables cuestionamientos por doquier.

En las imágenes del videoclip, se observa que el sujeto 'bromea' groseramente al pedirle a la muchacha tener relaciones sexuales. Para ello, aprovecha que esta no entiende el idioma español. Pero eso no es todo. Incluso, persuadió a la joven a decir que "sí" a través de señas. El hecho ha generado repudio plataformas digitales y no es para menos.

"Quizás muchos de ustedes han recibido un video que tiene como protagonista a este pedazo de imbécil. Si alguien lo conoce, díganle que tenga un poco más de respeto que sus bromitas no son nada graciosas. Y qué en vez de risa da asco" , señaló un usuario en torno a la publicación compartida en Facebook .

Asimismo, fue calificado de "grosero y machista" y que definitivamente, con su comportamiento, deja mal al Perú en un país como Rusia que ha recibido con los brazos abiertos a miles de compatriotas y a la 'Blanquirroja'.

MÁS DENUNCIAS



En tanto, las YouTubers peruanas autoras del canal Misias pero viajeras dieron a conocer su experiencia en torno a este tipo de actitudes de parte de peruanos en el Mundial Rusia 2018.

"Amigos, lamentamos decirles que si el video del troglodita preguntando “kieres kchar?” los ha horrorizado, eso no es ni la décima parte de las barbaridades que nosotras hemos visto y oído hacer a otros compatriotas aquí en Rusia", precisaron a través de su cuenta de Twitter oficial.