Meta está buscando maneras de hacerle competencia a Tiktok, ya que la plataforma china ha conseguido mayor número de usuarios en poco tiempo. Primero fue Instagram con sus Reels, que era la opción de subir vídeos. Ahora, los cambios vendrán a Facebook mismo.

Ahora el objetivo es insertar en la pantalla principal mayores publicaciones basadas en popularidad y temática, en lugar de promocionar publicaciones hechas por amigos. Mark Zuckerberg y su compañía no desean perder sus usuarios a Tiktok, así que implementarán a todas las ramas de Meta diferentes algoritmos para que imiten las funciones que popularizaron la aplicación china.

Ante todo, se promocionarán publicaciones populares, independientes de donde provengan. En un documento interno que llegó a las manos de la página The Verge; el ejecutivo de Facebook, Tom Alison, advirtió que no tomaron en cuenta la amenaza de Tiktok hasta demasiado tarde. No se imaginaban que contenido plasmado en videos fuera la opción más rápida y viral de conseguir visibilidad en las redes sociales.

El formato de vídeo breve y rápido fue lo que popularizó a Tiktok en primer lugar. Aunque Meta intentó adaptarlo, aún no desquitó la popularidad de la competencia. Tras los resultados inadecuados, Zuckerberg ha decidido por completo rediseñar el feed entero de Facebook; mediante el uso de algoritmos. Ya veremos si esto tendrá resultados a su favor.

Facebook (Foto:Pixabay)

