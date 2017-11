Una activista pro animales acabó con un ojo sangrando y en el hospital luego de que un cazador fuera sorprendido por la organización West Midlands Hunt Saboteurs (Saboteadores de caza de Midlands Occidentales, en español), dedicada a frustrar la caza de zorros en Reino Unido.

El video, que fue difundido en Facebook por la mencionada organización, y que ha sido reproducido más de 322 mil veces, comienza cuando una activista intenta detener a un miembro de Warwickshire Hunt, un grupo de caza fundado en Inglaterra en 1791. El hecho se produjo en el pueblo de Birdingbury.



En las imágenes, grabadas por otro miembro de la organización animalista, se puede ver cómo el hombre cazador se acerca a la activista y le ordena agresivamente que deje de filmar.



La situación se fue poniendo más tensa. El hombre cazador se acercó al miembro de la organización que grababa y le ordenó agresivamente que dejara de filmar. Luego, empujó a la mujer activista al barro y le propinó una cachetada que le provocó una herida en su ojo derecho.

"¿Así que le pegas a mujeres?", preguntó la activista, llena de ira, al hombre. "Tú me puedes pegar a mí, si quieres", le contestó el agresor. La jefa de caza, sentada en su vehículo no se quedó callada: "Tú no eres una mujer…eres un monstruo", le dijo.