Los clásicos dibujos animados de Warner Bros. y sus recordadas Fantasías animadas de ayer y hoy recibirán un merecido homenaje en Estados Unidos, donde la Filarmónica de Nueva York ofrecerá un recital con la “participación especial” de Bugs Bunny y otros recordados personajes de Looney Toons.

Se trata de un evento a propósito del 25 aniversario de Bugs Bunny at the Symphony. El recital, anunciado en Facebook y en otras redes sociales, incluirá piezas en las que la Warner Bros. mezcló la animación y la música clásica, cómo _What’s Opera, Doc?, Rabbit of Seville, Corny Concerto y Rhapsody Rabbit.

Según informa su página web oficial, originalmente se programaron tres funciones de la filarmónica con Bugs Bunny. Sin embargo, debido a la gran demanda se abrió una fecha más de concierto. Además, se anunció la participación de la actriz Whoopi Goldberg en el recital.

Si bien aún falta un mes para la presentación del recital, un video en Facebook mostrando extractos de una presentación previa ha sido ampliamiente compartido en esta red social, con más de 114,237 'shares'.

La idea de mezclar música en vivo con proyecciones de los personajes de Looney Toons comenzó justamente en Nueva York, en una función en The Gershwin Theatre en 1990.

Desde allí, se ha presentado en los auditorios más famosos del mundo, como la Opera House en Sidney, el Royal Festival Hall en Londres y el Kremlin Palace en Moscú.