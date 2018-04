Un extenso mensaje en Facebook dejó Eva Bracamonte respecto a la situación violenta que vive el Perú. La estudiante de teatro llegó a Lima hace poco más de un mes para sacar su residencia española. Pero, dijo, "por fin me largo asqueada y espantada".

"No me siento culpable de irme. He pasado los últimos 12 años de mi vida viviendo en carne viva la podredumbre de este país (...) pero desde hace un tiempo dejó de tocarme tanta mierda a mí y me puedo dedicar a verla a mi alrededor. Ver cómo nos matan, nos violan, nos queman, nos desaparecen", explica en su contundente misiva.

"No pienso que hay que quedarse y tratar de recomponer este país podrido (...) no cuando el costo, en unos años, puede ser la vida de mi hija o hijo. Sí, lucharé desde mi sitio para que el mundo sea mejor, pero en un lugar donde aún haya esperanza, en un lugar donde al menos algo tenga sentido, donde algo funcione, así sea una sola cosa", agrega a continuación.



La joven estudiante de teatro finaliza con una frase potente: "Sí, aquí se come rico, tenemos paisajes lindos, llegamos al mundial, pero nada de eso vale un segundo más de mi tranquilidad. Me largo de este país enfermo, clasista, ignorante, indiferente, doble moral, homofóbico, misógino (...) y soy feliz por eso, aunque allá no tenga nada".

