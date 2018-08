Esto hizo una reportera mientras una araña le recorría el cuerpo en plena transmisión en vivo [VIDEO]

Una reportera de la cadena de noticias Fox sorprendió al público al mantener la calma mientras una araña le caminada por el brazo izquierdo.

► ¿Por qué eres tú la que toma anticonceptivos? La pregunta de una feminista que se hizo viral

La reportera Shannon Murray estaba haciendo un informe sobre las protestas en el Aeropuerto Internacional de Dallas, cuando una pequeña araña usó su brazo como una pasarela en la televisión en vivo.

Después del informe, los comentarios en Facebook advertían a Murray sobre el insecto que desaparece de la toma, posiblemente por caminar hacia la espalda de la reportera.

Afortunadamente, mantuvo la calma y se manejó sin problemas, pero toda la situación puede resumirse mejor en el tuit que Shannon Murray publicó después de que todo sucedió.

THIS. JUST. HAPPENED. I knew I felt something on me!! pic.twitter.com/1Xn7YIfp1p— Shannon Murray (@ShannonMFox4) 26 de julio de 2017

"Solo sucedió ¡Sabía que sentía algo en mí !!", es el mensaje que publicó luego que fuera advertida por un usuario de Facebook.