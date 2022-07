Vincent Fraser es un piloto de Florida, Estados Unidos, que se vio obligado a aterrizar de emergencia en medio de una transitada carretera de Carolina del Norte. La grabación de la peligrosa maniobra fue difundida en las redes sociales y se volvió viral.

El pasado 3 de julio, Fraser se encontraba volando junto a su suegro en su avioneta Aero Commander 100 monomotor de 1967 después de ver una propiedad. De un momento a otro, el motor de la nave comenzó a fallar estando en el aire.

“Lo primero que me pasó por la cabeza era que no quería lastimar a nadie y no quería matar a nadie. Esa era mi principal preocupación”, dijo el hombre en conversación con WLOS.

Mientras buscaba la manera de aterrizar, con una visibilidad reducida por el terreno montañoso, Fraser dijo que “la gracia de Dios” le permitió ver un camino “perfectamente alineado”. Tras esquivar vehículos y líneas eléctricas en la autopista 74, pudo llegar a tierra a salvo.

“¡Qué trabajo excepcional y sin lesiones!”, dijo el alguacil Curtis Cochran al hablar del aterrizaje.

Cabe agregar que la Patrulla de Caminos del Estado de Carolina del Norte está investigando el incidente. Por otra parte, se supo que el piloto, que antes era infante de la marina, tiene menos de 100 horas de experiencia de vuelo.

¿Qué hacer ante una emergencia aérea?

Un accidente aéreo puede ser causado por muchos motivos, por ello, es muy difícil saber actuar en cada situación, señala el portal cabincrewacademy.es.

A continuación, algunas cosas que se pueden hacer en esta situación: