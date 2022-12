Una mujer que radica en Massachusetts, Estados Unidos, viajó a Washington DC para conocer a su novio virtual; sin embargo, terminó siendo rechazada por usar demasiados filtros.

Se trata de Ninoska Rodríguez, madre soltera que se animó compartir detalles de su peculiar historia por medio de su cuenta de TikTok.

Según contó, el hombre con el que tenía una relación virtual le pagó un viaje en avión para que pudieran conocerse. Desafortunadamente, fue plantada debido a que no se parecía a las fotos que publicaba en sus redes sociales.

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo”, escribió la mujer, quien se hace llamar @ninoska_lamaestra1 en TikTok.

“En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, agregó.

Mira aquí el video viral

Su testimonio generó un acalorado debate

El clip publicado por Ninoska se viralizó con más de 5 millones de reproducciones. Como era de esperarse, su caso generó opiniones divididas entre los internautas.

“Al menos le pagó su viaje, es lo importante”; “por eso hay que ser sincera desde un principio, al natural”; “A mi me pasó lo mismo, me miraron sin maquillaje y ya no me habló, no eres la única, no te pongas triste”; “Cuando realmente te quiere un hombre, así tengas una discapacidad, está contigo”; “Pero en las videollamadas uno se mira como es”, escribieron las personas en la sección de comentarios.

Posteriormente, la usuaria publicó un tercer video en donde asegura haber aprendido la lección. “Me tragué mis preguntas, eliminé el chat y seguí con mi vida. Todo por los malditos filtros”, escribió.

