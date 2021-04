La joven actriz Emma Watson está siendo criticada en las redes sociales por una publicidad que realizó hace cinco para la firma Lancome.

La polémica surgió este lunes con la publicación de un artículo en la página Gal-dem.com, titulado 'Blancura Perfecta: El Cambio de Código de las Empresas de Cosméticos Europeos'.

Si bien la actriz es voluntaria de la ONU y vocera de la igualdad de género y razas, ha sido acusada mediante las redes sociales, especialmente Twitter, de promover el racismo y un feminismo 'falso'.

En respuesta a las críticas, un representante de la actriz aseguró que Watson ya no era rostro de marcas de belleza.

"No puedo comentar sobre los arreglos contractuales pasados de mi cliente con Lancôme. Sin embargo, mi cliente ya no participa promoviendo productos de belleza que ya no reflejan la diversidad de belleza de todas las mujeres", sostuvo.

Por su parte, Lancome dijo que no es la única marca que tiene una crema así y que "esta crema lleva 20 años en el mercado, simplemente ilumina y da brillo a la piel sea cual sea su tono. Además,este tipo de producto es muy usado en las rutinas de belleza de las mujeres de oriente".

En el sitio web de Lancome el producto en cuestión es descrito como una crema que "ayuda a prevenir las marcas oscuras en la piel, asociadas a la edad y la exposición del sol", y no como un tratamiento previsto para cambiar el color de la piel en su totalidad.

Emma Watson, concienciada en materia feminista, no se ha pronunciado al respecto.