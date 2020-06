“¡Me acabo de divorciar por ZOOM! Amo la tecnología. Hoy es un gran día!”, anunció la periodista chilena Valeria Gómez en sus redes sociales.

La separación vía virtual se hizo por la plataforma Zoom en medio de la cuarentena impuesta en diferentes países para frenar el avance del coronavirus. El hecho se hizo viral y ella se mostró sorprendida.

Valeria Gómez contó que se sentía resignada a esperar que acabe el confinamiento social obligatorio, pero recibió una inesperada noticia de su abogada que lo cambió todo.

"De pronto me llama por teléfono mi abogada, hace más o menos una semana y media, y me dice que me prepare, que reúna todos los papeles, que mi audiencia va a ser vía Zoom. Mi reacción en ese momento fue preguntarle ‘si era una broma, porque no lo podía creer’”, declaró al diario El País de España.

Valeria es periodista, trabaja de manera independiente y tiene un programa digital en redes llamado “La Vida Misma”.

Conoció a su ex pareja hace más de una década de manera inesperada. "Estaba atravesando algunos problemas financieros y decidí solicitar un crédito en el banco. Allí me atendió Ricardo, ejecutivo de la entidad. Estuvimos hablando un año entero, me ayudó muchísimo, y lo que empezó con una amistad luego se convirtió en una relación amorosa”.

En Chile un divorcio privado de mutuo acuerdo cuesta alrededor de un millón de pesos chilenos ($87.000) “¿Qué pasa si no tienes dinero? Tienes que acudir a un abogado público y el proceso dilata la instancia judicial por años. Hay mujeres que están atrapadas viviendo contextos de violencia física, económica y psicología. Esa es parte de la desigualdad de la que también debemos hablar con o sin coronavirus", comenta la periodista, citada por Infobae.

Su historia marcó un precedente: “El sistema debe adaptarse a la realidad de la gente, y la tecnología ha sido un aliado. En estos días recibí muchos mensajes de mujeres que están pasando por lo mismo e intento ayudarlas”.

