Emily Alabi es una bailarina que asistió a una discoteca y se apoderó de la pista. Mientras sonaba el conocido tema de Óscar D'León , 'Sigue tu camino', empezó a bailar de manera magistral con los presentes. Su video se ha viralizado en YouTube .



En el clip, Emily baila con ocho hombres esta canción. Sus pasos, sus giros, su candencia al contornearse la convirtieron en la protagonista de la noche. Gracias a esto, su historia ha dado la vuelta al mundo.

La mujer, es en realidad, una especialista en la materia: es campeona de salsa que se presenta con su hermano Junior en todo el mundo, incluyendo China, India, Ecuador, México y Australia, por nombrar algunos países.

La joven ha coreografiado para 'So You Think You Can Dance', 'FOX TV', los programas de TV de Disney Channel y ha aparecido en varios programas de televisión.

Hija de un salvadoreño y una koreana, se formó como bailarina dentro de la compañía 'Latin Symbolics', dirigida por Ava Apple. Junto a su hermano, son considerados la combinación perfecta de talento, juventud, determinación y trabajo duro.

Esta es solo una muestra de su ritmo: