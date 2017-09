¿Diego Maradona confunde a la selección de Perú con la de Venezuela?

El astro argentino, Diego Armando Maradona, hizo una dura crítica a la selección de su país mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Maradona se refirió al próximo partido de la 'Albiceleste' contra la selección peruana, por la fecha 17 de las Eliminatorias a Rusia 2018 en un video que lo muestra en cama con visibles problemas de dicción.

"No quiero opinar de la selección porque me da, no digo asco, pero quiero guardar uno por ciento de respeto a los que pasaron por la lista. Contra Venezuela (Perú) no va a ser fácil porque ningún partido lo es, pero tenemos muchas posibilidades", es lo que se logra entender en el video.

Maradona ya ha tenido críticas con respecto a los seleccionados por Sampaoli, de quienes comentó que se "siente asustado", ya que considera que Argentina tiene mejores jugadores, en declaraciones a DirecTV Sports.

El encuentro entre las selecciones de Perú y Argentina se jugará en 'La Bombonera' el próximo 5 de octubre, luego que se cambiara la sede del partido a petición de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA).