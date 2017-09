Perú21 puede ganar con tu voto este concurso que premia la mejor portada por marcha 'Ni una menos'.

Era el año 2016 y una marcha histórica en el Perú se iba a realizar en agosto de aquel año: Ni una menos. Esta manifestación que no solo se concentró en la capital, marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Como muestra de apoyo, Perú21 se sumó a esta iniciativa desde todas sus plataformas (impreso y web).

Por ello, necesitamos de tu voto para que estas ideas no caduquen y no solo sean flor de un día. A través de estos pasos que te vamos a detallar, te diremos cómo puedes apoyar a que Perú21 represente a nuestro país en el Premio Del Público A La Publicidad No Sexista en el Congreso Latinoamericano Cartagena Inspira 2017.



Primero: Ingresar desde tu computadora personal o móvil a este enlace: ¡vota aquí!(Te dirigirá rápidamente a la votación).



Segundo: Buscar: marca: Perú21 / agencia: McCann Lima / Campaña: 'Un diario un símbolo de protesta'. (Nos encontrarás rápidamente puesto que andamos en el primer lugar y estamos en la primera opción para elegir).



Tercero: Hacer clic en la manito con el pulgar arriba y ya votaste!

Si gustas, puedes leer esta nota para que recuerdes cómo fue aquel día en que Perú21 se unió a esta marcha.