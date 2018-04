Daniella Pflucker: "No me voy a sentar en ningún lugar que no sea la fiscalía"

Lo negó. A través de su cuenta de Twitter, Daniela Pflucker indicó que no pasaría la prueba del polígrafo en 'Válgame Dios', el programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre por Latina.



Aunque en un enlace con los conductores dijo que no tendría "problemas de pasar por un detector de mentiras", en su plataforma social refirió todo lo contrario y dejó un contundente mensaje a quienes la critican.



"Si digo sí, me destruyen; si digo que no, dicen que tengo miedo; si digo que tal vez, dudan. Siempre dudan. No me voy a sentar en ningún lugar que no sea la fiscalía. Gracias", escribió.



Estas líneas fueron dirigidas especialmente a Beto Ortiz , quien insinuó que busca fama con su denuncia contra el actor Guillermo Castañeda . "Recuerda mi nombre: fama", escribió el conductor de 'Beto a saber'. Y aunque Pflucker hizo su descargo, curiosamente el tuit fue borrado después.