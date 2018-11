Conoce a 'Sirena', la app que ayuda a los vendedores a conectarse más con futuros clientes

¿Eres un vendedor que necesita darle un seguimiento continuo a tus clientes? Descuida, para ello está 'Sirena', el aplicativo móvil que conecta a las empresas con sus futuro público objetivo.

¿En qué consiste esta app? Su funcionalidad se resumen en conectar a las partes del proceso de venta de manera instantánea con los potenciales clientes.

De acuerdo con Julián Bender, VP de marketing de 'Sirena', la idea nació porque se dieron cuenta de que "los vendedores no respondían con rapidez a los clientes, no por falta de interés, sino porque no contaban con una herramienta eficaz en el celular".

La compañía que impulsa esta iniciativa cuenta con oficinas en Brasil, México y Buenos Aires y clientes de toda la región. Además, tiene convenios con empresas del sector financiero, automotriz, seguros e inmobiliario.

“La dinámica de Sirena es simple, apenas un cliente se conecte a Facebook,

Google, Instagram, WhatsApp, incluso por teléfono o cualquier otro canal

para realizar una compra o solicitar algún servicio; inmediatamente comenzará a sonar el celular de todos los vendedores o prestadores de

servicios que el cliente solicita", agrega Julián Bender.

Esta aplicación ya está disponible en en Android e iOS.