Congresista Ushñahua le da 'like' a video porno pero denuncia "hackeo" de su cuenta de Twitter

No soportó estar en el ojo de la tormenta. El legislador Glider Ushñahua suspendió su cuenta personal de Twitter luego que apareciera entre sus publicaciones de "Me gusta" un video con contenido para adultos.

Minutos antes de cerrar su perfil, publicó un tweet en el que aseguraba que la publicación no había sido hecha por él. Asimismo comentó que había sido víctima del hackeo de su usuario.

Tweet Glider Ushñahua Tweet Glider Ushñahua

Ushñahua, quien integró la ex bancada de Unidos por la República tras renunciar a Fuerza Popular, fue denunciado, hace unas semanas, por su ex pareja quien además lo acusó de no le entregarle la pensión mensual para su hijo.